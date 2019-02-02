السودانيون بشمال فرنسا ينفذون وقفة تضامنية باعراس

نظم السودانيون بفرنسا تظاهرة حاشدة بمدينة اعراس شمال فرنسا تضامنا مع الشعب السوداني بالداخل والثورة السودانية .. و طالبوا النظام بإطلاق سراح جميع المعتلقين الَّذين زج بهم فى السجون لممارستهم حق التعبير عن آرائهم فى وطنهم السودان و طالبوا حكومات العالم المرتبطة بالمواثيق الدوليَّة، و طالبوا بألإعتقال الفوري للرئيس السوداني عمر البشير، وتقديمه أمام محكمة العدل الدوليَّة بلاهاى، لإرتكابه جرائم ضد ألأنسانيّة وجرائم الحرب فى البلاد.

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