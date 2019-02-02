الأهلي يفوز علي الباطن بهدفين في كأس بن سلطان للمحترفين

فاز النادي الأهلي على الباطن بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت مساء اليوم السبت.

وتقدم فريق أهلي جدة بهدف من خلال سلمان المؤشر في الدقيقة 30 وجاء التعادل للباطن بعد مرور عشر دقائق عن طريق جوناثان كونسيسو بالدقيقة 41.