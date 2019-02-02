شاهد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاهلي ضد سيمبا بث مباشر لحظة بلحظة بدون تقطيعمشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا (بث مباشر) بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا (بث مباشر) وستكون مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر والحصري على قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية القطرية، عبر القناة الثانية مجانا عبر البث الأرضي. Watch live video from tfhb2 on www.twitch.tv Watch live video from tfhb2 on www.twitch.tv

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