رقم قياسي جديد لـ"هيجواين" بقميص تشيلسي

ساهم الأرجنتيني جونزالوا هيجواين مهاجم نادي تشيلسي الانجليزي، في فوز البلوز اليوم بخماسية على هدرسفيلد حيثُ سجل هدفين خلال تلك المباراة التي جمعتهما في الدوري الانجليزي.

وأصبح هيجواين أول لاعب يسجل هدفين في مباراته الأولى بالبريمرليج على ملعب ستامفورد بريدج بقميص تشيلسي منذ أغسطس 2000 (ماريو ستانيتش ضد ويست هام).

وانتقل هيجواين إلى تشيلسي خلال فترة الميركاتو الشتوي، قادمًا من يوفنتوس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، بعدما لعب النصف الأول من الموسم بقميص ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة أيضًا.

وفاز فريق تشيلسي على هدرسفيلد بخماسية نظيفة وذلك اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت خماسية تشيلسي في شباك هدرسفيلد عن طريق كلاً من؛ هيجواين "هدفين" وهازارد "هدفين" ودافيد لويز "هدف خلال الدقائق التالية على الترتيب: "16، 46، 66، 69، 86".

وبهذا الفوز؛ يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 50 نقطة بينما هدرسفيلد بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة.