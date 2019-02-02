معرض الكتاب يستضيف المدرسة الأفريقية

تنظم المدرسة الإفريقية 2063، غدا الأحد، ندوة تحت عنوان ” نموذج التعايش والميثاق “، وذلك بقاعة بانوراما إفريقية من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة مساءً بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس .

ويدير في ندوة ” نموذج التعايش والميثاق ” حسن غزالي منسق عام ومؤسس مكتب الشباب الإفريقي، ويتحدث فيها

مجموعة من شباب الدفعة الأولى من المدرسة الإفريقية من مختلف الدول الإفريقية وهم : ناصر رفاعي شيخ ” نيجيريا “، رشا حسين السيد ” مصر “، وحسين بشير هارون “السودان”، ورانيا محمد شلبي “مصر”، وأنجلو وليم جى “جنوب السودان” ، وثريا سليمان محمود ” إريتريا ” . وجدير بالذكر أن مدرسة افريقيا ٢٠٦٣ تعد أول مدرسة غير نظامية لإعداد كوادر شبابية من محافظات الجمهورية والطلاب الأفارقة الناشطين حيث طرحت المدرسة عدد من القضايا الإفريقية بين الأوساط الشبابية في شكل تعليمي تفاعلي لأول مرة، وذلك تماشيًا مع الإعداد لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019 . مرثا محروس"الامة"

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