رد مفاجئ من لاعبي ريال مدريد علي مواجهة برشلونة

وكانت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا أسفرت عن مواجهة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاعبي الميرنجي يؤمنون بأنهم يمتلكون القدرة على الإطاحة بالبرسا في المباريات الإقصائية أكثر من النهائي.
وذكرت آس أن لاعبو الملكي يعلمون أنهم في أفضل لحظاتهم من الموسم الحالي وأن مواجهة البرسا تعتبر مثالية الأن.
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