تصريح مثير من هازارد بعد خماسية هدرسفيلد

أكد إدين هازارد صانع ألعاب نادي تشيلسي، على أهمية الفوز الذي تحقق اليوم أمام هدرسفيلد مشيراً إلى أن البلوز قدموا أفضل مباراة لهم في البريميرليج منذ بداية الموسم.
وقال هازارد عقب نهاية المباراة: "دائما أقول أننا عندما نخسر مباراة علينا أن نفوز بالمباراة التالية، لقد قدمنا اليوم أفضل مباراة منذ بداية الموسم وسجلنا 5 أهداف".
وتابع البلجيكي حديثه: "الجماهير لم تكن سعيدة يوم الأربعاء لكننا كنا مصرين على إعادة الابتسامة لهم من جديد".
وفاز فريق تشيلسي على هدرسفيلد بخماسية نظيفة وذلك اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز.
وجاءت خماسية تشيلسي في شباك هدرسفيلد عن طريق كلاً من؛ هيجواين "هدفين" وهازارد "هدفين" ودافيد لويز "هدف خلال الدقائق التالية على الترتيب: "16، 46، 66، 69، 86".
وبهذا الفوز؛ يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 50 نقطة بينما هدرسفيلد بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة.
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