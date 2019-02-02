وزير الإعلام يحذر من تفشي الجرائم الإلكترونية

حذر وزير الإعلام والإتصالات، بشارة جمعة ارور، من تفشي الجرائم الإلكترونية، ودعا لمحاربتها، لجهة ان لها آثار مدمرة للأسر والمجتمع واقتصاد الدول، فيما اعلنت المنظمة السودانية للتوعية بالجرائم الالكترونية والمخدرات عن ترتيبات لعقد الملتقى الاول للناشطين والمدونين على وسائل التواصل الإجتماعي.

واكد بشارة خلال لقاءه بوفد من المنظمة اليوم، لتعزيز المحتوى الإيجابي عن السودان على شبكة الانترنت، اهتمامه بالمنظمات التي تعمل على حماية وتوعية المجتمع خاصة في مجال التوعية والاستخدامات السالبة للتكنولوجيا.

فيما اكد الامين العام للمنظمة السودانية للتوعية بالجرائم الالكترونية والمخدرات، محمد علي سعيد ان المنظمة تعمل على توعية المجتمع بمخاطر الاستخدام السالب للانترنت. معلنا عن تنظيم المنظمة الملتقى السوداني الاول للناشطين والمدونين علي وسائط التواصل الاجتماعي" موضحا ان الاستعدادات تسير بخطة متسارعة لانطلاقته داعيا كل الجهات ذات الصلة للعمل علي انجاحه حتي يخرج بتوصيات تخدم المجتمع