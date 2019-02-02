أوقعت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس اسبانيا بكرة القدم القطبين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة ساخنة من مباراتين ذهابا وايابا في حين يلعب فالنسيا مع ريال بيتيس.
وسيكون بمقدور عشاق كرة القدم متابعة ثلاث مباريات كلاسيكو في شهر واحد حيث يستضيف برشلونة مباراة الذهاب لنصف نهائي الكأس في السادس من شهر شباط الجاري ويلتقي الفريقان مجددا في السابع والعشرين من هذا الشهر على ملعب سانتياغو بيرنابيو الخاص بريال مدريد الذي سيستضيف في الثاني من آذار أيضا مباراة إياب الدوري (لاليغا).
وجرت مراسم القرعة في ملعب بينيتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، الذي سيتضيف نهائي البطولة الإسبانية في 25 أيار المقبل.
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