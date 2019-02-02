هيئة شباب الخرطوم ترحب بإطلاق سراح المعتقلين

رحبت هيئة شباب الأحزاب بولاية الخرطوم بخطوة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بإطلاق سراح المعتقلين، وأكدت الهيئة أن الحوار حل لجميع الإشكاليات والمخرج الوحيد لتخطي العقبات، وأكدت أن إطلاق سراح المعتقلين تحرك إيجابي لنقل الساحة لفضاء أرحب.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن عملية إطلاق سراح المعتقلين تمثل إسهاماً في بناء استقرار الأوضاع السياسية، وصفحة جديدة في كتاب مشترك بين الرأي والرأي الآخر.

وأضاف البيان أن ما أقدم عليه مدير جهاز الأمن يمثل تعزيزاً لروح الوفاق والوئام والسلام التي أفرزها الحوار الوطني، بشقيه السياسي والمجتمعي.

وناشدت الهيئة الأحزاب والقوى السياسية تأييد الخطوة، والعمل من أجل دستور ديمقراطي يؤمن الحريات ويقنع الممانعين بالتوافق السياسي والدستور، كما تطالب الهيئة بإطلاق سراح كافة المعتقلين، سياسيين وخلافهم.