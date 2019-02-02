ليبيا.. غرفة عمليات في سبها لمتابعة الجيش في الجنوب

كشف عميد بلدية سبها، جنوب ليبيا، حامد الخيالي، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ودعم الجيش في عملياته ضد العصابات المرتزقة من فلول المعارضة التشادية والمجرمين، مؤكداً أن مركز سبها الطبي مستعد لتقديم كافة الخدمات الطبية.

وحول الأوضاع في مدينة سبها، قال الخيالي، إن "القوات المسلحة تصدت لهجوم العصابات الإجرامية بكل شجاعة وبسالة"، لافتاً إلى أن الهجوم خلف 3 شهداء و20 جريحاً"، بحسب ما ذمرت صحيفة "المتوسط" الليبية.

وأوضح عميد بلدية سبها، أن كافة المصابين بمركز سبها الطبي، تم ترحيلهم إلى مدينة بنغازي، نظراً لعدم توفر الإمكانيات المتقدمة لعلاجهم.

ونفى الخيالي انقطاع التيار الكهربائي في المدينة، مبيناً أن "الانقطاع لا يزيد عن 4 ساعات باليوم في مناطق متفرقة".