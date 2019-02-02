صيادلة المستشفيات بالسودان يعلنون الإضراب

أعلنت لجنة ،صيادلة المستشفيات ولاية الخرطوم مع خطى الشعب نحو وطن يسع الجميع ، ويعلنون إضرابهم تضامنا مع الثورة و دعماً لتوجهات تجمع المهنيين للإضرابات الفئوية المعلنة لهذا الإسبوع، وإغلاق لكل الصيدليات في ولاية الخرطوم

صيادلة المستشفيات ولاية الخرطوم مع خطى الشعب نحو وطن يسع الجميع ، يعلنون إضرابهم تضامنا مع الثورة و دعماً لتوجهات تجمع المهنيين للإضرابات الفئوية المعلنة لهذا الإسبوع.

بيان صيادلة المستشفيات الحكومية لا السياط بتهز يقين

لا سجون العتمة بتودر طريق الكادحين

لا وردة الدم في قلوبنا يوم بيطفيها السلاح ... جماهير الشعب السوداني : نترحم علي ارواح الشهداء الطاهرة في كل مدن السودان كما نتمني تمام وعاجل الشفاء لجميع الجرحي والمصابين برصاص وبطش مليشيات هذا النظام الفاشي . ولا يفوتنا ان نحيي جميع مناضلات ومناضلي بلادنا داخل سجون ومعتقلات النظام ونطالب باطلاق سراحهم فوراً. ونسأل الله ان يتوج هذا النضال باسقاط هذا النظام الدموي واستبداله بدولة الديمقراطية والسلام و العدالة والتنمية . الي صيادلة بلادنا الشرفاء : الكوادر الطبية تقوم بدورها جنباً الي جنب مع شعبها ، لذلك لا يفوتنا ان نترحم علي روح الشهيد طبيب د. بابكر عبد الحميد وندين اعتقال السلطة للعشرات من الأطباء والصيادلة في هذه الاحتجاجات المشروعة ، وقمعهم واستهداف المستشفيات المدنية بالالةالعسكرية الحكومية . ونؤكد لجماهير شعبنا بانه لن يثينا نحن الصيادلة مايقوم به هذا النظام المجرم من انتهاكات بحقنا وحق ابناء الوطن الشرفاء وماجريمة الامس التي طالت المعلم الشهيد أحمد الخير عوض الكريم تعذيباً داخل بيوت اشباح النظام الا دليلاً على ذلك وعليه و باسم صيادلة المستشفيات وايماناً منا بثورة ديسمبر/يناير المجيدة ونظراً لما وصل اليه تدهور الوضع الصحي في البلاد ، نعلن عن اضراب شامل لكل صيادلة المستشفيات في كل مستشفيات النظام باستثناء الحوادث والحالات الحرجة ، ونناشد زملائنا مساعدين الصيادلة بالمستشفيات الحكومية بدعم هذا الاضراب والتضامن مع الصيادلة المضربيين وذلك ابتداءاً من الاحد الموافق ٣ فبراير ٢٠١٩ وحتي الثلاثاء ٥ فبراير ٢٠١٩ . إن هذا التراكم النضالي هو أحد مساهمات الصيدلة في هذة الثورة مروراً بالاضراب السياسي وصولا الي العصيان المدني الشامل تحت قيادة تجمع المهنيين السودانيين و إعلانه مشاركة التشكيلات النقابية في جدوله المعلن في هذا الاسبوع . عاش نضال الشعب السوداني. 2فبراير 2019

صيادلة المستشفيات الحكومية #تجمع_الصيادلة_المهنيين

#تسقط_بس

#مدن_السودان_تنتفض

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