بيان لجنة صيادلة السوادن المركزية

طبل العز ضرب حي عليك ياكفاح

و الأذان نده حي عليك يا صباح

شايل النور و مالي بالأغاني الساح

و الظالم وقع يا بنية داوي جراح

أيها الشعب السوداني المقدام

زملاء المهنة و الكفاح الصيادلة الأكارم

في الوقت الذي انصهر فيه الصيادلة مع جماهير شعبنا الأبي التي تنساب في الشوارع كإنسياب مياه النيل الخالد في مجراه تتلو تراتيل الحرية في قنوتٍ ثوري مهيب استنزف النظام مادياً و معنوياً بعد توالي الضربات الثورية السلمية يوماً بعد يوم بعزيمة شامخة شموخ جبال النوبة، و صلبة كصلابة صخور توتيل ، و في إطار تنويع الفعل المقاوم في ثورة ديسمبر المجيدة و تكثيف موجاتها الجارفة؛

تعلن لجنة الصيادلة المركزية أن يوم الثلاثاء 5/2/2019 هو يوم إضراب شامل لكل قطاعات الصيدلة في السودان وهي:

-صيدليات المجتمع

-صيدليات المستشفيات الحكومية والعسكرية

-الصيدلة السريرية

-كليات الصيدلة

-شركات الأدوية

-المؤسسات الحكومية

يُستثنى من ذلك صيدليات الطوارئ بالمستشفيات، و هي خطوة تأتي في إطار التناغم الثوري مع بقية الأجسام المهنية الأخرى و وفق جدولة الإسبوع المعلنة من تجمع المهنيين السودانيين.

دعونا نُلهب ظهور الطغاة بمزيد من لهب العمل المقاوم السلمي حتى تبلغ مقاصدنا مداها بإسقاط نظام الذل و القهر و الفساد فما عادت الزنازين ترهبنا و لا القمع و الرصاص يثنينا فنحن ماضون إلى أن نقيم دولة العدالة و المواطنة المتساوية و الديمقراطية.

المجد و الخلود للشهداء

الدعوات للمصابين بالشفاء

الحرية للمعتقلين الشرفاء

إعلام اللجنة2 فبراير 2019

#لجنه_صيادله_السودان_المركزيه

#إضراب_صيادله_السودان

#مدن_السودان_تنتفض