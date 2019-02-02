اليمن.. مقتل 57 مدنياً بخروقات الحوثي للهدنة

اتهم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بارتكاب 915 خرقاً للهدنة في محافظة الحديدة، غرب البلاد، تسببت بمقتل 57 مدنياً.

وذكر بيان للجيش اليمني، أن ميليشيا الحوثي، نفذت 32 خرقاً لوقف إطلاق النار، في محافظة الحديدة، الخميس، وهو ما رفع عدد الخروقات الحوثية إلى 915 خرقاً منذ بدء سريان الهدنة بالمحافظة الاستراتيجية، في 18 ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن" خروقات الخميس، أدت إلى مقتل أحد المواطنين، ما رفع عدد القتلى المدنيين إلى 57 مع إصابة 412 آخرين، جراء خروقات الحوثيين".

وتابع البيان أن" ميليشيا الحوثي، تواصل قصفها واستهدافها للمنشآت العامة والخاصة بالإضافة إلى تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية في مدينة الحديدة".

وكانت مشاورات السلام اليمنية التي انعقدت في السويد واستمرت أسبوعاً كاملاً في ديسمبر الماضي، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، على أن يتم انسحاب جميع الأطراف من المدينة وموانئها.