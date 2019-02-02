الفنانة "ندي القلعة" تثير الجدل بين معجبيها بسبب تصريحاتها عن الاحتجاجات

أثارت الفنانة ندى القلعة، الجدل بين معجبيها بسبب تصريحاتها عقب الإحتجاجات التي أندلعت في العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية في الاونة الاخيرة .

واعرب بعض من معجبينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استياءهم من حديثها فى احدى وسائل الإعلام عن التظاهرات التى شهدتها السودان.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان القلعة لم تكن موقفة فى تصريحاتها التى ادلت بها والتي دعت فيها الى عدم الخروج عن الحاكم واستدلت بالقراءن الكريم.