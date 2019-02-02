موسي: يحذر الشعب من مواقع التواصل الاجتماعي

حذر رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، من الانصياع وراء وسائل التواصل الاجتماعي والانقياد لما تبثه من كراهية بين الحكومة والشعب.

وأكد أن للأمر آثار عميقة ومخاطر كارثية ستؤدي إلى دولة منهارة يعيش فيها الناس على الرماد- على حد تعبيره.

وقال إن أوضاع السودان لا تحتمل أي كلام عاطفي لأنه على حد قوله لابد أن يكون الحساب ولد، ولا يمكن أن تكون نظرة الحكومة صحيحة بنسبة 100% أو المحتج بذات النسبة.

وتمسك موسى في ملتقى الصحفيين، بإقامة الانتخابات وضبطها قائلاً ليس لدينا سقف في الشفافية وضبط العملية الانتخابية.

وأضاف محذراً “أي أسلوب آخر سيكون له وبال عميق”.

ووصف موسى الاحتجاجات الشعبية أنها صوت شبابي يُحترم، مبيناً أن الدولة تنظر إلى مطالب الشباب المشروعة وآرائهم المختلفة قائلاً ” هناك شباب لهم أفكار ومطالب بصرف النظر عن الانفلاتات” مشيراً إلى أنها ستجد قلباً مفتوح وسعة في الصدر للعمل على حلها.

وحمل موسى انفصال جنوب السودان مسوؤلية الأزمة الاقتصادية لجهة فقدان الدول لما يقدر بنحو 90% من إيرادات النقد الأجنبي.

وطالب أن ينظر المحتجون للأمربموضوعية على أن السودان قبل الانفصال ليس هو ذات الدولة بعد الانفصال.

وأكد أنهم لم يطالبوا بأي عون خارجي لاجتياز الأزمة، خاصةً أن الحلول موجوده في الداخل، على حد قوله.

وشدد على أنهم في طريقهم للخروج من الأزمة أكثر من الدخول إليها.