مصرع "4" اشخاص اثر سقوط عربة لوري داخل خزان الروصيرص

سقطت عربة لوري داخل خزان الروصيرص بولاية النيل الأزرق، حيث أسفر الحادث عن مصرع (4) أشخاص في الحال من بينهم سائق اللوري و(3) من العمال كانوا على متن العربة،
وقال شاهد عيان بحسب صحيفة (آخر لحظة) أمس إن العربة كانت محملة بكميات من الطوب في طريقها إلى إحدى المناطق وأثناء سيرها على الكبري سقطت داخل الخزان وتوارت عن الأنظار، كاشفاً عن أن شرطة المرور والدفاع المدني قد وصلوا إلى مكان الحادث وشرعت شرطة المرور في انتشال العربة مستخدمة آلياتها بينما باشرت فرق الإنقاذ النهري العمل لانتشال الجثث الأربع، وأضاف المصدر بأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فيما شهد هذا الكبري حوادث مماثلة كان آخرها التي وقعت أمس الأول وأدت إلى وفاة (4) أشخاص.
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