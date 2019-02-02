زيدان يحدد وجهته المقبلة

شددت تقارير صحفية إسبانية على أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، اقترب من قيادة فريق جديد. وأكدت صحيفة دون بالون الإسبانية أن زيدان بات قريبًا من خلافة ماسيميليانو أليجري، المدير الفني الحالي لفريق يوفنتوس. وأضافت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يسعى للتعاقد مع ماركو فيراتي، لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وأردفت دون بالون أن فيراتي لا يريد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده في صيف عام 2021، وسعر يبلغ حوالي 120 مليون يورو.

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