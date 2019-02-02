مدرب أشانتي كوتوكو: الفريق يستعد بشكل جيد لمواجهة الهلال

قال مدرب فريق الأشانتي كوتوكو الغاني، تشارلز كوابلان اكونور، إن فريقه استعد بشكل جيد لمواجهة الهلال السوداني، وأبان أنهم شاهدوا مباريات الهلال وهذا سيساعدنا في الفوز عليه.

وأضاف هدفنا هو التأهل من هذه المجموعة وأشكر جماهير الأشانتي كوتوكو لوقوفهم وتشجيعهم حتى وصلنا إلى هذه المرحلة ويواجه الاشانتي الهلال السوداني يوم غد الأحد وتأتي ضمن الجولة الأولى في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.