منتخب اليابان يوجه رسالة لـ"قطر"

ترك منتخب اليابان رسالة في غرفة خلع الملابس عقب الخسارة من قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي بطولة أمم آسيا بالإمارات. وكتب منتخب اليابان لافتة بعد تركه غرفة الملابس مكتوب عليها "شكرًا جزيلًا" باللغات العربية واليابانية والإنجليزية وذلك رغم خسارتهم اللقب الآسيوي. وتوج منتخب قطر بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بينما توج منتخب اليابان بالبطولة 5 مرات في أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

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