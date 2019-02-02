قرار رئاسي بشأن كريستيانو رونالدو

أصدرت الرئاسة البرتغالية الجمعة، بيانًا بشأن الأوسمة الفخرية، التي حصل عليها كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال البيان، إنَّ مجلس الأوسمة الفخرية بالبرتغال، قرَّر عدم سحب الأوسمة التي حصل عليها كريستيانو في البرتغال، بعدما رأى أن إدانته بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، لا تبرر سحبها منه.

ووفقًا للبيان، فقد قرر المجلس، أن موقف رونالدو لا تنطبق عليه البنود الواردة في القانون، والتي تنص على فتح تحقيق لتقييم مسألة سحب الأوسمة الشرفية.

ويعد رونالدو، أحد أكثر الرموز تقديرًا في بلاده، كان قد مُنح وسام (إنفانتي دون هنريكي) في عام 2014، وهو الأرفع شأنا في البلاد.

وفي عام 2016، عقب الفوز ببطولة الأمم الأوروبية مع منتخب البحارة، تم منحه وسام (الشرف). ووقع الدون في الجلسة التي انعقدت في 22 يناير/كانون ثان الماضي، على اتفاق تسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية، بحيث يصدر بحقه حكما بالسجن 23 شهرا- لن ينفذه- وغرامة قدرها 18.8 مليون يورو.