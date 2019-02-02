قالت ولاية شمال دارفور، إن الولاية تشهد هذه الأيام استعدادات مكثفة لاستقبال رئيس الجمهورية، عمر البشير خلال الفترة القادمة.
وأعلن والي الولاية، الشريف سموح، "عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية، سيقوم بها إلى الولاية في القريب العاجل".
وبحسب شبكة شمال دارفور الإخبارية، فإن الترتيبات والتدابير الإدارية، قد بدأت وأن هناك عدداً من المشروعات التنموية من المنتظر أن يتم افتتاحها خلال زيارة رئيس الجمهورية للولاية.
إلى ذلك، وقف والي شمال دارفور، االشريف سموح، يرافقه وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية، حسن محجوب الفاضل، ومعتمد محلية الفاشر، التجاني عبدا لله صالح، على سير الأداء في عدد من مشروعات البنى التحتية ،من بينها طريق المخطط السكني الجديد غرب جامعة الفاشر وعدد من الطرق الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر والي شمال دارفور:يؤكد استعدادات مكثفة لاستقبال رئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.