رئيسا حزب الأمة الفدرالي بوسط وشمال دارفور يؤيدان فض الشراكة مع الحكومة

أعلنت قيادات من حزب الأمة الفدرالي بعدد من ولايات دارفور، تأييدها لقرار الحزب الخاص بفض الشراكة مع النظام في كل مستويات الحكم، حيث أعلن رئيس الحزب بولاية وسط دارفور نجم آدم عبد الله، ورئيس الحزب بشمال دارفور، أنور إسحق سليمان، تأييدهما لقرارات المكتب القيادي المركزي، الخاصة بفض الشراكة مع الحكومة.
في بيان للحزب في الولايتين، "أيد القرار الشجاع الذي اتخذه المكتب القيادي للحزب في يوم السبت الموافق 26/1/2019، والخاص بفض الشراكة مع النظام ودعوة رئيس الجمهورية للتنحي وتشكيل حكومة انتقالية، نؤكد نحن قيادات الحزب بالولايات وقفتنا خلف القيادة ونعلن فض الشراكة على الولايات".
ويشارك حزب الأمة الفدرالي برئاسة الوزير السابق أحمد بابكر نهار بمنصب وزير اتحادي و3 وزراء بحكومة الولايات بجانب 8 أعضاء في المجلس الوطني و23 عضواً في المجالس التشريعية الولائية.
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