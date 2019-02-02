ديوب: محمد صلاح أفضل مهاجم في العالم

أكد عيسى ديوب مدافع وست هام يونايتد أنه متحمس جدًا لمواجهة محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر في مباراة الفريقين يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقال ديوب في تصريحات للموقع الرسمي لوست هام:"محمد صلاح أفضل مهاجم في العالك لكن إيقافه ليس مستحيلًا.. وبالنسبة لي قبل أي مباراة أشاهد مقاطع من الفيديوهات للمهاجمين الذين سأواجههم لكي أدرسهم جيدًا، لكن مو لاعب كبير بإمكانه فعل أي شيء، لذلك من الصعب إيقافه لكنه ليس مستحيلًا".