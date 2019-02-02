قائد كبير في الجيش الفنزويلي يعترف بجوايدو رئيساً

قال جنرال رفيع المستوى في القوات الجوية الفنزويلية، اليوم السبت، إنه تخلى عن ولائه للرئيس نيكولاس مادورو، وأنه يعترف الآن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وفي مقطع فيديو تداوله المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعا الجنرال فرانسيسكو يانيز العضو في القيادة العليا للقوات الجوية بقية أفراد الجيش للانشقاق.

ويانيز مدرج على صفحة القيادة العليا على الإنترنت مع صورة شخصية له على أنه قائد التخطيط الاستراتيجي في القوات الجوية.

وفور إعلان يانيز عن موقفه اتهمته القيادة العليا للقوات الجوية بالخيانة، بحسب تغريدات على حسابها بـ"تويتر".

ويعتبر يانيز أول جنرال فنزويلي في الخدمة يعترف بغوايدو منذ أن أعلن نفسه رئيساً يوم 23 يناير الماضي.