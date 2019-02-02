يورجن كلوب يكشف عن أخر تطورات إصابة نجم ليفربول

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، اليوم السبت، إن المدافع جو جوميز، قد يحتاج للخضوع لجراحة في ساقه المكسورة ولا يدري النادي متى سيعود للملاعب.

وتعرض اللاعب، 21 عاما، لكسر في ساقه اليسرى خلال مواجهة بيرنلي في 5 ديسمبر الماضي وكان من المتوقع في البداية غيابه لمدة 6 أسابيع.

وسيواجه ليفربول فريق وست هام يونايتد في الدوري، بعد غدٍ الإثنين بدون المدافع ديان لوفرين الذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وفي رده على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن حاجة جوميز للخضوع لجراحة قال كلوب: "من الممكن. لا تسير الأمور كما نريدها تمامًا. إنه بحاجة للمزيد من الوقت ولا يمكننا قول أكثر من ذلك".

وفي غياب جوميز، ولوفرين، سيدفع كلوب بالمدافع جويل ماتيب إلى جوار فان ديك أمام وست هام مع توقعات بالدفع بلاعب الوسط جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيمن.

وغاب ميلنر عن مباراة ليستر سيتي الأخيرة لإيقافه مباراة واحدة حيث لعب القائد جوردان هندرسون في مركز الظهير الأيمن خلال التعادل 1-1 في أنفيلد يوم الأربعاء الماضي.

ومع غياب الظهير الأيمن الأساسي ترينت ألكسندر أرنولد للإصابة تعرض كلوب لسؤال خلال المؤتمر ذاته عن قراره بشأن رحيل ناثانيال كلاين إلى بورنموث على سبيل الإعارة في بداية فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي لكن المدرب الألماني نفى ندمه على هذا القرار.

وأضاف "تتخذ القرار في الظروف التي أمامك ثم يقيمه الناس لاحقًا. هندرسون يؤدي بشكل جيد أيضًا. ندرك جميعًا كفاءة كلاين لكن هل كان له تأثير في هجوم الفريق؟. دفاعيًا لم أشاهد أي خطأ من هندرسون".

ويتصدر ليفربول المسابقة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب، قبل رحلته لمواجهة وست هام يونايتد صاحب المركز 12.