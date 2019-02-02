عاجل.. نيمار مهدد بالسجن 6 سنوات

يواجه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، تهمة التلاعب والفساد بصحبة مسؤولين من برشلونة الإسبانى، بسبب عملية إخفاء قيمة صفقة انتقاله إلى البارسا وقت حدوثها.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن المحكمة العليا للجنايات فى إسبانيا رفضت أمس الجمعة، الاستئناف المقدم من طرف نيمار من أجل تفادى المثول أمام القضاء، وبالتالى لن يفلت اللاعب ووالده وساندرو روسيل، رئيس برشلونة السابق، وأوديليو رودريجيز، رئيس سانتوس، بالإضافة إلى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس البارسا الحالى، من الخضوع للمحاكمة.

وكان صندوق الاستثمارات البرازيلى "ديس" الذى كان يملك 40% من حقوق نيمار وقت إتمام الصفقة، قد تقدم دعوى قضائية، وجه خلالها اتهامات بالفساد والاحتيال خلال صفقة التعاقد مع نيمار.

وكان صندوق الاستثمارات البرازيلى "ديس" رفع دعوى قضائية، حيث وجه اتهامات بالفساد والاحتيال عليها خلال صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلى.

ويرى صندوق الاستثمارات البرازيلى الذى كان يملك 40% من حقوق نيمار وقت إتمام الصفقة، أنها حصلت على تلك النسبة من قيمة صفقة انتقال اللاعب، عن إجمالى 17.1 مليون يورو قال برشلونة إنه سددها لسانتوس مقابل حقوق اللاعب، فى الوقت الذى يثمن فيه محققو المحكمة الوطنية الإسبانية القيمة الحقيقية للصفقة بنحو 83.3 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار تقاضى 40 مليون يورو من تلك القيمة مقابل التوقيع على عقد آخر بمقابل أقل.

