"قضايا الشباب" تفرض نفسها علي قيادي الوطني برئاسة البشير

يعقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مساء اليوم السبت اجتماعًا استثنائيًا بدار الحزب، حيث من المقرر ان يناقش الاجتماع علي رأس اجندته مشروعات الشباب والرؤى والأفكار الخاصة بتلك الشريحة.

وعلمت" اخبار الخليج 365 365"، ان الاجتماع سيستمع الي اراء ورؤي من عدد من القيادات الشبابية، والتعرف علي مبادرات تسهم في تقريب الشقة بين الحزب والشباب خاصة عقب تصدرهم للمتظاهرات الاخيرة.

وكان الرئيس البشير وعدد من قيادات المؤتمر الوطني قد اعلنوا عن حوار مع الشباب خلال المرحلة المقبلة في مايتعلق بمستقبلهم.

وعقد البشير بنهاية الاسبوع الماضي اجتماعاً مع المكتب التنفيذي لامانة الشباب الاتحادية بالمؤتمر الوطني وتعرف علي رؤاها بشأن الاحتجاجات الاخيرة والتي انطلقت في 19 ديسمبر.

يُشار الي أن الاجتماع قيادي الوطني سيناقش حملة البناء”الاتصال التنظيمي” للحزب.