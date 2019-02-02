تنفيذ قرار فتح الحدود مع إريتريا بالأحد

قررت لجنة أمن ولاية كسلا البدء الفوري في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، القاضي بفتح الحدود والمعابر البرية بين السودان وإريتريا، اعتباراً من يوم الأحد، الثالث من فبراير الحالي.

وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، خلال زيارته لولاية كسلا قد أعلن في حشد جماهيري، فتح الحدود والمعابر بين السودان وإريتريا، والتي كانت مغلقة لفترة طويلة.

وقال مقرر لجنة الأمن مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء شرطة يس محمد حسن، عقب اجتماع اللجنة يوم السبت، برئاسة والي الولاية آدم جماع آدم، إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات إلى جانب قرار فتح الحدود، ووقف على الأسباب الحقيقية لحرائق المحاصيل الزراعية بمحلية حلفا الجديدة التي ستجدد الحلول اللازمة لإيقافها. وأشار إلى أن اللجنة استمعت أيضاً إلى عدد من الآراء باهتمام بالغ إلى جانب استعراضها لعدد

من التقارير الأمنية الخاصة بالأوضاع الأمنية بالولاية عموماً. وأكد أن الولاية تعيش في أمن واستقرار، وأضاف مقرر لجنة الأمن “اللجنة قررت أن تباشر جميع المدارس بالولاية في مرحلتي الأساس والثانوي الدراسة اعتباراً من يوم الأحد.

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