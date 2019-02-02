الكهرباء: دخول محطات جديدة للشبكة القومية الصيف المقبل

أكدت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، حرصها على إستقرار الإمداد الكهربائي، متوقعة دخول الربط الكهربائي المصري خلال شهر فبراير الجاري بسعة (50) ميقاواط تتدرج حتى تصل إلى(600) ميقاواط.
وقال إبراهيم يس شقلاوي الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، في تصريح بحسب (smc) أن الصيف المقبل سيكون أفضل حالاً، مشيراً إلى دخول محطة كهرباء قرى (3) ومحطة بورتسودان خلال الصيف بإضافة 950 ميقاواط للشبكة القومية، مؤكداً بدء التحضيرات للصيف منذ شهر نوفمبر الماضي وستستمر حتى شهر أبريل لمعالجة المشكلات المتعلقة بالتوليد والصيانات والخطوط والمفاتيح والمحولات والمحطات.
وأوضح شقلاوي إن الإمداد الكهربائي يعتبر جزءاً من حركة التنمية والمحرك الأساسي لقطاعات الانتاج بالبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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