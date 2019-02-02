الجزيرة : تكثيف الرقابة لضبط توزيع الوقود

أكدت حكومة ولاية الجزيرة وضع ضوابط مشددة لضبط توزيع الوقود والدقيق بالولاية، مبينة أن عملية التوزيع تسير بصورة جيدة وفقاً للضوابط التي وضعتها الولاية.

وقال د. معتصم عبد السلام عوض الامين العام للحكومة في تصريح بحسب (smc) إن الولاية وضعت ضوابط محكمة لتوزيع الوقود والدقيق، كاشفاً عن بدء توزيع الدقيق علي(306) مخبزاً بمحليات الولاية (8) وفقاً للضوابط التي وضعتها الولاية، مشيرا الي ان وزارة التجارة قامت بتسليم روساء اللجان برئاسة معتمدي المحليات كميات من الدقيق تكفي حوجتها.

وفي السياق قال د. منجد عباس وزير المالية بالولاية ان عملية توزيع الجازولين تسير بصورة جيدة عبر دفاتر المركبات المرخصة لافتاً الي عقد اجتماع مع اللجنة العليا برئاسة الوالي والجهات المختصة بغرض تكثيف الرقابة وضبط عمليات التوزيع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)