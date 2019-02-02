صبي يعتدي بالضرب على والده دفاعاً عن والدته

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم جنوب، عقوبة السجن (6) أشهر والجلد (40) جلدة في مواجهة صبي تعدى بالضرب على والده بـ(الكوريك) مسببا له الأذى وذلك داخل منزل الأسرة بمنطقة اليرموك. وتعود التفاصيل بحسب صحيفة آخر لحظة بوجود خلافات بين والدي المدان، حيث كان والد الصبي يقوم بضرب والدته أمامه عدة مرات، وفي نفس اليوم دار نقاش بينهما اعتدى على إثره الأب على زوجته، وقام بخنقها، فأطلقت صوت استغاثة فهب ابنها لنجدتها، فهوى على والده ضربا بالكوريك مسددا لها عدة ضربات، مما دفع والده بتدوين بلاغ ضده بتهمة تسبيب الأذى الجسيم له. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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