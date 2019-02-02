السجن لثلاثة مدانين بنهب بائعة شاي وتحطيم أسنانها

قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب، بتوقيع السجن لمدة عام ونصف وذلك في مواجهة (3) مدانين بالسرقة، كما ألزمت المحكمة كل المدانين بدفع غرامة مالية قدرها (20) ألف جنيه.

وتعود تفاصيل القضية في أن الشاكية وهي بائعة شاي كانت قد دونت بلاغا بقسم شرطة حي النزهة، أفادت في مضمونه بأن المتهمين قد اعترضوا طريقها ليلا أثناء عودتها من العمل وقاموا بضربها (بونية) على وجهها وآخر بعصاة وأصابتها بكسر في فكها وتحطيم أسنانها مسببين لها الجراح العمد ونهبوا حقيبتها وبداخلها مبلغ (11) ألف جنيه وعدد (2) جهاز موبايل وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض (سكين) مما ادى إلى فقدانها الوعي وتم إسعافها من قبل أشخاص إلى المستشفى.

ودونت الشرطة بحسب صحيفة آخر لحظة بلاغا تحت المواد (175.139.21) من القانون الجنائي وهي مواد تتعلق بالاشتراك في تسبيب الأذى الجسيم والنهب وحررت الشرطة أورنيك (8) جنائي أسعفت وعرضت بموجبه الشاكية لتلقي العلاج، وأكد تقرير الطبيب بأنها تعرضت لعملية ضرب ادى إلى كسر في الفك وتحطيم عدد (4) من أسنانها، توجهت إلى قسم الشرطة وألقت الشرطة القبض على المتهم الثاني وهو يعمل في مجال غسيل السيارات بالقرب من مكان عمل المجني عليها، وبالتحقيق معه أرشد على بقية المتهمين وعقب تحويلهم للمحكمة أصدرت في مواجهتهم العقوبة المذكورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)