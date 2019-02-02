قيادي بالوطني يصف الاحتجاجات بـ"بالمطرات التلافات"

قلل نائب رئيس المؤتمر بجنوب دارفور، النور جابر محمد جابر من تأثير الاحتجاجات الأخيرة في بعض المدن علي الحكومة ووصفها "بالمطرات التلافات"، واكد ان الوطني رغم المؤمرات والإبتلاءات الكثيرة إلا أنه ظل راكزاٌ وقويآ بفضل تماسك عضويته المنتشرة.

وتابع جابر لدى مخاطبته مؤتمر منطقة دقى دسة التنظيمية التابعة لمحلية شطاية (الوطني لو كان يهزه المؤمرات والمكائد والصعاب لكان هزته مؤامرة الامطار الغزيرة) وزاد(الوطني كالذهب لا يزيده الصعاب إلا بريقاٌ ولمعاناٌ).

ودعا عضوية حزبه الى عدم الإلتفات للإشعات التي قّصد بها تخريب البلاد واشاعة الفوضى والدمار، لافتاٌ الى ان الدولة وما اتخذته من تدابير وحلول كفيلة بمعالجة الازمة الإقتصادية التي قال انها عابرة.

واشاد جابر بالتنظيم الجيد والترتيب الدقيق لمؤتمر دقى دسة، معتبراٌ ان محلية شطاية وبما تتمتع به من تعايش سلمي ونسيج إجتماعي فريد تمثل صمام أمان لوحدة السودان.

ورأى ان التحدي الكبير أمام اهالي شطاية وجماهير المؤتمر الوطني في إنتخابات 2020م هو إنجاح مبادرة المحلية التي اطلقها الشرتاي المرحوم عمر قندولي بترشيح المشير عمر حسن أحمد البشير لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة كأول مبادرة على مستوى السودان.