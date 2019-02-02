وقال مدير شرطة كسلا اللواء شرطة يس محمد حسن، مقرر لجنة الامن الولاية ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الي جانب قرار فتح الحدود ووقف علي الاسباب الحقيقية لحرائق المحاصيل الزراعية بمحلية حلفا الجديدة التي سوف تجدد الحلول اللازمة لايقافها.
وأشار حسن الي ان اللجنة استمعت ايضا الي عدد من الاراء باهتمام بالغ الي جانب استعراضها لعدد من التقارير الامنية الخاصة بالاوضاع الامنية بالولاية عموما مؤكدا ان الولاية تعيش في امن واستقرار.واضاف " ان اللجنة قررت ان تباشر جميع المدارس بالولاية في المرحلتين الاساس والثانوي الدراسة اعتبارا من الاحد
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة كسلا تحدد الاحد موعداً لفتح الحدود مع اريتريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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