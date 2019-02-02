حكومة كسلا تحدد الاحد موعداً لفتح الحدود مع اريتريا

قررت لجنة امن كسلا في اجتماعها السبت برئاسة والي الولاية ادم جماع ادم البدء الفوري في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير القاضي بفتح الحدود البرية بين السودان واريتريا اعتبارا من يوم الاحد الثالث من فبراير الحالي.

وقال مدير شرطة كسلا اللواء شرطة يس محمد حسن، مقرر لجنة الامن الولاية ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الي جانب قرار فتح الحدود ووقف علي الاسباب الحقيقية لحرائق المحاصيل الزراعية بمحلية حلفا الجديدة التي سوف تجدد الحلول اللازمة لايقافها.

وأشار حسن الي ان اللجنة استمعت ايضا الي عدد من الاراء باهتمام بالغ الي جانب استعراضها لعدد من التقارير الامنية الخاصة بالاوضاع الامنية بالولاية عموما مؤكدا ان الولاية تعيش في امن واستقرار.

واضاف " ان اللجنة قررت ان تباشر جميع المدارس بالولاية في المرحلتين الاساس والثانوي الدراسة اعتبارا من الاحد