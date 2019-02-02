نافع يرفض عودة الحرس القديم لقيادة الوطني مجدداً

أقرّ القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع بأن أداء حزبه شابه نوعًا من الضعف ويحتاج إلى مراجعة، وذكر أنه على اتصال بقيادة الحزب ويقدم لها النصح لتحسين الأداء، مشددًا على عدم عودة الحرس القديم لقيادة الحزب إن استدعى الأمر التغيير.

وقال نافع ان الاحتجاجات التي انتظمت البلاد مؤخرًا منحسرة”، واتهم الحزب الشيوعي بأنه الأكثر نشاطًا في تأجيجها لمقدرته على صناعة الواجهات التي تخدم خطه السياسي منذ”جبهة الهيئات”.

وأضاف” واحدة من أخطاءنا هي الاعتراف بأحد هذه الواجهات ودمجها مع أحد النقابات عند حدوث إضراب جزئي لأحد القطاعات وهذا ما جعلها تأخذ نوعًا من الشرعية.

وأكّد بأنه بالرغم من هذه المحاولات لتجاوز النقابات وكذلك التحديات الاقتصادية التي تواجهها إلا أنها راكزة وتقدم الخدمات لقواعدها وممسكة بالمبادرة.

ولفت نافع إلى أن المجتمع الدولي لم يقف ضد الحكومة في الحراك الرامي لتغييرها مدللاً بعدم التناول المثير للاحتجاجات في القنوات الغربية كما هو الحال في القنوات الأخرى.

وطالب القطاعات الفئوية بحزبه خاصة الشباب والطلاب بالعمل وسط الجماهير في أماكن تواجدهم الاجتماعية.

وقال نافع في تصريحات لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم(السبت)كنت دائمًا ما أقول لطلابنا أنه مستعد للمشاركة في أي لقاء داخل الجامعة بعيدًا عن القاعات الفخيمة”.