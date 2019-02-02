شركات وطنية وأجنبية تتقدم بطلبات للتنقيب عن الذهب بالنيل الأبيض



وقت أعلنت فيه عن قيامها بعمليات مسح لجملة من مربعات التعدين أثبتت وجود كميات من الذهب والنحاس الخام. وأعلن د. “صديق المرير” نائب والي الولاية، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن خطة لاستكشاف المعادن

والأحجار الكريمة، مبيناً أن الولاية قامت بدعوة الشركات للاستثمار في مجالات التعدين، ،مشيراً إلى عقد اجتماعات مع وزارة المعادن الاتحادية لتسهيل حركة المستثمرين والشركات الوطنية التي ترغب في الاستثمار بالولاية. كشفت ولاية النيل الأبيض عن تقدم عدد من الشركات الأجنبية والوطنية بطلبات للتنقيب عن الذهب بالولاية، فيوقت أعلنت فيه عن قيامها بعمليات مسح لجملة من مربعات التعدين أثبتت وجود كميات من الذهب والنحاس الخام. وأعلن د. “صديق المرير” نائب والي الولاية، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن خطة لاستكشاف المعادنوالأحجار الكريمة، مبيناً أن الولاية قامت بدعوة الشركات للاستثمار في مجالات التعدين، ،مشيراً إلى عقد اجتماعات مع وزارة المعادن الاتحادية لتسهيل حركة المستثمرين والشركات الوطنية التي ترغب في الاستثمار بالولاية. وأكد “المرير” أن عمليات الاستثمار والتعدين تساهم في زيادة الدخل القومي للمواطنين وزيادة الموارد للاقتصاد القومي للبلاد.

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