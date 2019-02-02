مجلس الوزراء : بدء تطبيق خطة توفير الوقود والنقود

كشف مجلس الوزراء عن خطة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، خاصة توفير الوقود والنقود، ،مشيراً إلى وجود توصيات ومبادرات لعمل بطاقات يتم من خلالها صرف الوقود خلال الفترة القادمة.

وقالت “أم سلمة إسماعيل” وزير الدولة بمجلس الوزراء، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المعالجات الجارية والتي قامت بها الدولة تأتي في إطار منع التهريب وقفل باب الربح غير المشروع، مبينةً أن مجلس الوزراء وضع ترتيب جيد لإيجاد معالجات حقيقية تسهم في ازدهار الاقتصاد السوداني بصورة مستدامة تحقق مستوى معيشياً أفضل للمواطنين بالتركيز على قطاعات الإنتاج الإستراتيجية. وأوضحت “أم سلمى” أن الدولة تعمل الآن على أن يذهب الدعم لمستحقيه الحقيقيين. مرتبط

