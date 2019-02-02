واشار الى اهمية إقامة المؤتمر في السودان للمميزة التفضيلية التى يتميز بها فى انتاج الصمغ بنسبة 85% من الانتاج العالمى.
وقال كرامة إن المؤتمر ينعقد بمشاركات دولية ومحلية وبرعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) ومشاركة الدول المنتجة والمصدرة للصمغ العربي والشركات المصدرة والجهات المصنعة.وذكر أن هنالك أبعاداً اجتماعية واقتصادية وبيئية لابد من استصحابها فى المؤتمر بالتركيز على مكافحة الفقر عبر شجرة الصمغ العربي، واوضح الامكانيات التي يتمتع بها السودان في مجال زراعة وإنتاج الصمغ العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصناعة: نستهدف زيادة إنتاج سلعة الصمغ العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.