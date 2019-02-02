المعارضة: مقتل 3 معتقلين لدى الأمن السوداني جنوب وشرق البلاد

نقلت وسائل إعلام سودانية معارضة، عن هيئة محامي دارفور السبت قولها إن إثنين من المعتقلين لدى الأمن السوداني بجنوب كردفان قتلا على خلفية الاحتجاجت في البلاد، فيما تأكد مقتل معتقل ثالث بشرق السودان.وقالت هئية المحامين في بيان صادر عنها إن كلاً من فائز عمر آدم، وحسن طلقا من أبناء دارفوا، تأكد دفنهما بأمر رسمي من نيابة العباسية (جنوب كردفان). وكانا قد اعتقلا نهاية العام الماضي.

وفي سياق متصل، تسود حالة من السخط والغضب بين أهالي منطقة خشم القربة بولاية كسلا (شرق السودان) بعد أن تاكد وفاة أحمد الخير عوض الكريم والذي تم إعتقاله قبل يومين من أفراد الأمن، وهو الأمر الذي أكدته "لجنة أطباء السودان" المعارضة.

وكانت الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت في بعض الأحيان الذخيرة الحية لتفريق المحتجين في أم درمان الواقعة على الضفة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، في أحدث جولة من المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أكثر من شهر.