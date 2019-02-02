وقالت هئية المحامين في بيان صادر عنها إن كلاً من فائز عمر آدم، وحسن طلقا من أبناء دارفوا، تأكد دفنهما بأمر رسمي من نيابة العباسية (جنوب كردفان). وكانا قد اعتقلا نهاية العام الماضي.
وفي سياق متصل، تسود حالة من السخط والغضب بين أهالي منطقة خشم القربة بولاية كسلا (شرق السودان) بعد أن تاكد وفاة أحمد الخير عوض الكريم والذي تم إعتقاله قبل يومين من أفراد الأمن، وهو الأمر الذي أكدته "لجنة أطباء السودان" المعارضة.
وكانت الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت في بعض الأحيان الذخيرة الحية لتفريق المحتجين في أم درمان الواقعة على الضفة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، في أحدث جولة من المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أكثر من شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة: مقتل 3 معتقلين لدى الأمن السوداني جنوب وشرق البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.