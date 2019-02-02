عاجل.. شرطة كسلا تقر بوفاة معتقل لدي جهاز الامن بخشم القربة

اعلن مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء، يس محمد حسن، مقرر لجنة الامن بالولاية، وفاة شخص اثناء اجراءات التحقيق معه ضمن متهمين آخرين تم التحفظ عليهم في حراسة جهاز الامن بعد ان شعر بأعراض المرض تم تحويله الي المستشفي.

وعلمت " اخبار الخليج 365 365"، بان المتوفي هو احمد خير عوض الكريم، البالغ من (36)، ويمتهن التدريس في محلية خشم القربة بولاية كسلا، حيث تم توقيفه آثر مشاركته في الاحتجاجات الاخيرة يوم الخميس بخشم القربة.

وأوضح مدير شرطة كسلا وفقاً لتصريحات رصدتها "اخبار الخليج 365 365"، السبت، انه بعد الكشف الطبي الاول علي المتوفي أفاد الطبيب المختص ان المذكور قد فارق الحياة.

وأشار الي ادخاله المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، وتم اطلاع ذويه وبعض افراد من اسرته علي الجثمان اثناء التشريح.

وأضاف" حضروا هذا التشريح وقد تأكدوا تماما من عدم المساس به من أي ايد خارجية أو تعرضه لتعذيب أو تعرضه لضرب وهذا مالم يكن".

وأكد اللواء يس بان الاسرة قد تسلمت الجثمان وقاموا بمواراته الثري، في هذا المقام لا يسعنا الا ان نسأل الله تعالي ان يتقبله القبول الحسن وان يجعل مثواه الجنة وان يجعله من اصحاب اليمين وتعازينا لاسرته المكلومة وهذا امر الله وكل نفس ذائقة الموت.

وفي السياق تعهد رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، وبعض ممثلين القوي المعارضة في تنسيقية ثورة 19 ديسمبر خلال اتصال بأسرة الشهيد أحمد الخير تعهدوا بتحقيق الأهداف التي إستشهد من أجلها، وتقدموا بواجب العزاء نيابة عن قوى الثورة وقيادة نداء السودان.