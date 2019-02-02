حاتم السر: جهات تستغل ظروف البلاد بتحريض عمال الموانيء

الخرطوم: آخر لحظة

أكد وزير النقل حاتم السر، أن الدولة آلت على نفسها ألاَّ يضار أيا من عمال هيئة الموانئ البحرية إثر الاتفاق الذي تم بين جمهورية السودان والشركة الفلبينية حول إدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بورتسودان، مبيناً أن الاتفاقية ستخدم السودان وستحدث نقلة كبيرة في تطوير العمل بالميناء، جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لبورتسودان، وقال إن الحكومة التزمت بالحفاظ على حقوق العاملين، وتناول السر خطوات التفاوض حول الاتفاقية والتي قال إنها بدأت من العام 2016م، مضيفاً أن الاتفاقية تمت بشفافية تامة وهي كتاب مفتوح وما تزال من أجل إكسابها مرونة استيعاب أية تفاصيل جديدة، قائلاً (إن العقد لم ولن يؤثر على السيادة الوطنية بل يخدم السودان وإنسانه)، وأكد حاتم أن رئيس الوزراء أكد حرصه على استقرار العاملين وحقوقهم، قائلاً «إن الحكومة قطعت على نفسها عهدا بالالتزام بالحفاظ على حقوق العاملين»، مؤكداً أن الشركة الفلبينية أبدت مرونة في هذا الشأن، داعياً إلى عدم الالتفات لما يثار حول الاتفاقية من بعض الجهات مستغلة الظروف الآنية بالبلاد، وأكد حاتم أن المشروعات الاستثمارية بالبلاد عائدها للإنسان أولاً وأخيراً.

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