البشير من كسلا يُعلنُ فتح الحدود مع إرتريا

المدارية _ كسلا: حامد إبراهيم

أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير فتح حدود السودان على الفور مع دولة إرتريا، إيذاناً بفتح صفحة جديدة مع الجارة الشرقية للسودان.

وقال البشير مخاطباً حشداً بالاستاد الأولمبي بكسلا في مستهل زيارته للولاية الشرقية أمس الخميس، إنَّ إرتريا تعد دولة شقيقة للسودان، وإنه مهما باعدت بينهم المواقف السياسية فإنهم سيظلون أشقاء، مؤكداً تقديره للقيادة والشعب الإرتري. ووجه الرئيس عدة رسائل للشباب، متعهداً بإيلائهم الاهتمام والرعاية وإدارة حوار معهم، وسماع صوتهم. وشدد على أنَّ الحكومة لن تسقط بالواتساب والفيس بوك ولكن عبر صناديق الاقتراع. من جانبه تحدث الوالي آدم جماع مؤكداً أنَّ كسلا تعيش في استقرار تام، ووصف شعب كسلا بأنه يتحلى بالوعي .

وكان البشير وصل إلى كسلا صباحاً وفي معيته وفد رفيع وكان في استقباله بمطار كسلا آدم جماع آدم والي كسلا، ونظمت له استقبالات رسمية وشعبية فيما شهدت قاعة الأمير عثمان دقنة بكسلا لقاء البشير بالفعاليات السياسية والإدارات الأهلية بالولاية. وأكد البشير التزام الحكومة الاتحادية بإكمال مشاريع التنمية بولاية كسلا كافة، وامتدح جهود الوالي جماع في إحداثه حراكاً تنموياً بالولاي، واستطاعته صهر كافة ألوان طيف الولاية في بوتقة واحدة.

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