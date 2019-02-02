تعرف علي تعليق "تحرير السودان" بشأن فتح الحدود مع اريتريا

وأشاد محمد باهتمام برئيس الجمهورية بخلق علاقة جوار آمن مع كل الدول وبقراره الخاص بتمديد وقف اطلاق النار؛ لاتاحة الفرصة للحركات المسلحة بمراجعة قراراتهم بان الحرب ليست وسيلة لحل قضايا البلاد .
وناشد كل الشعب السوداني بالداخل والخارج للإلتفاف حول مصالح البلاد العليا ؛ خاصة وانها تمر بمرحلة تتطلب تضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة الإقتصادية التي عاني منها المواطن كثيرا.وكان الرئيس البشير قد اعلن إعادة فتح الحدود مع اريتريا بعد اغلاقها منذ يناير من العام الماضي بسبب حشود عسكرية عليها.
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