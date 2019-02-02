انقلاب الكاردينال يزيد الضغوطات على الزعفوري

شهاب محمد - الخرطوم - الكاردينال

الخليج 365 :

ظل مجلس إدارة نادي الهلال ورئيسه أشرف الكاردينال داعماً لاستمرار إراد الزعفوري مدرباً لفريق الكرة، ضارباً عرض الحائط بالأصوات التي تنتقد التونسي وتعتبره غير مناسب لتدريب الفريق الأزرق، وقد جدد المجلس الهلالي الثقة في الزعفوري حسب صحيفة قوون في وقت كان السواد الأعظم من الأهلة ينادي بإقالته، عقب خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا، في الدور الأول على يد الأفريقي التونسي، لكن الكاردينال أطلق تصريحاً عقب خسارة الهلال من موكورا الرواندي بهدف في إياب دور الـ32 مكرر بمسابقة الكونفدرالية، تحدث من خلاله عن ضرورة عمل تعديلات في الجهاز الفني الذي يقوده إراد ورغماً عن أن الفريق كان متأهلاً حينها لمرحلة المجموعات مستفيداً من فوزه في الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، إلا أن رئيس النادي أكد عدم رضائه عن الأداء الذي ظهر به فريقه، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، من واقع وفرة العناصر المميزة في كشف الفريق، وعد المراقبون تصريح الكاردينال انقلاباً على الزعفوري، وتهديد صريح للأمن الوظيفي الذي كان ينعم به التونسي، وبداية عهد جديد لن يكون فيه أي تجديد للثقة، حال أخفق المدرب في التحديات الموضوعة على طاولة الفريق في مختلف البطولات.