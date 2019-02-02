طالب يشرع في الانتحار داخل سجن لهذا السبب…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شرع طالب يبلغ من العمر “18” عاماً في الانتحار بشنق نفسه داخل حراسة قسم شرطة بالنيل الأزرق .
وقال مصدر إن طالباً كانت قد أوقفته شرطة قنيص شرق التابعة لمحلية الروصيرص، وقبل أن تقدمه للمحكمة استخدم ملابسه وشنق نفسه داخل الحراسة، لكن شرطياً أنقذه قيل أن يفارق الحياة .
وأضاف المصدر أنه تم إسعاف الطالب الى المستشفى في حالة خطرة، مؤكداً استقرار حالته بعد تلقيه الإسعافات .
ودونت شرطة القسم وبحسب صحيفة السوداني، بلاغا أخر في مواجهته تحت المادة”33″ الشروع في الانتحار .
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