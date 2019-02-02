كبر يشهد صلح قبيلتي الشويحات والحسانية بالدويم

الخرطوم: آخر لحظة يشهد نائب رئيس الجمهورية د. عثمان يوسف كبر، اليوم السبت بمنطقة الهلبة بمحلية الدويم بولاية النيل الأبيض، مؤتمر الصلح بين قبيلتي الشويحات والحسانية، وأعلن والي ولاية النيل الأبيض د. أبو القاسم بركة، اكتمال الاستعدادات لاستقبال نائب رئيس الجمهورية في محلية الدويم، وأوضح أن نائب رئيس الجمهورية، سيشهد مؤتمر الصلح بين قبيلتي الشويحات والحسانية بمنطقة الهلبة، وقال إن الأحداث التي وقعت بين القبيلتين تم الحكم فيها على عشرة أشخاص بالإعدام، وأوضح أن الصلح سيعمل على إزالة الاحتقانات والغبن بين الطرفين ويعزز تماسك ووحدة النسيج الاجتماعي. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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