عقب عودة بعثته من العاصمة الجزائرية المريخ يغلق ملف المولودية عربياً ويفتح ملف البطولة المحلية

من المنتظر أن يفتح الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المريخ ملف مباريات الفريق في الدوري الممتاز وبطولة الأندية العربية الأبطال (كأس زايد)، وذلك عقب عودة بعثة المريخ من العاصمة الجزائرية الجزائر الى العاصمة الخرطوم خلال الساعات المقبلة، وذلك تحت إشراف المدير الفني للفريق يامن الزلفاني وبمشاركة جميع اللاعبين.

ويسعى الجهاز الفني من خلال التدريبات التي سينتظم اللاعبون فيها الى تجهيز جميع اللاعبين للدفع بهم في المباريات المقبلة، والتأكيد على جاهزيتهم لخوضها خاصة مباراة الفريق المقبلة في (كأس زايد) المقرر لها منتصف الشهر الجاري بناء على تأكيد ذلك من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم.

الزلفاني: الانتصار في أم درمان بوابة التأهل

من جانبه أكد التونسي يامن الزلفاني، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المري ، أن فريقه امام فريق مولودية الجزائر في كاس الاندية العربية (كاس زايد) انه حقق المهم بتحقيقه لنتيجة التعادل ذهاباً، مشيراً إلى أن الأهم في المباراة الماضية كان بالنسبة لهم هو الفوز، ولكنه تأجل الى حين مباراة العودة في استاد المريخ بأم درمان وذلك لبلوغ الدور قبل النهائي على حساب الفريق الجزائري، وقال الزلفاني، إن المريخ قدم مباراة قوية من الناحية الدفاعية أمام فريق قوي لازال يحتفظ بكامل حظوظه في التأهل إلى الدوري القادم في بطولة (كأس زايد)، ولكنه أوضح أنه لن يركن إلى ذلك في المواجهة المقبلة بل سيسعى الى تحقيق الفوز وبهدف مبكر حتى يضمن الفوز بالنتيجة والتأهل إلى الدوري القادم من البطولة العربية للأندية الأبطال.

محمد الشيخ: مهمة المريخ ليست سهلة

امتدح محمد الشيخ مدني رئيس نادي المريخ (المستقيل) الأداء الذي قدمه جميع اللاعبين أمام مولودية الجزائري في بطولة (كأس زايد) أمس الأول، وأضاف أن حارس المرمى أبو عشرين لعب بثبات وقدم مستوى مميزا، وأعتقد أن كل اللاعبين كانوا أبطالاً، وأشار محمد الشيخ المريخ سيكون في حاجة إلى الفوز بهدف من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة عندما يستضيف المولودية بملعبه استاد المريخ بـ(القلعة الحمراء) في السادس عشر من الشهر الجاري، مبيناً أن المريخ تخلّص من هيبة المباريات الكبيرة، وتمكّن لاعبوه من تقديم أداءٍ عالٍ أمام مولودية الجزائر ونجحوا في فرض أسلوبهم، وأعرب عن سعادته بالنتيجة التي حققها الفريق أمام مولودية الجزائر في بطولة (كأس زايد) للأندية الأبطال، مبينًا أنها إيجابية وستدعم الفريق في المنافسة، مقرًا أن الزولفاني مدرب شاطر وداهية.

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