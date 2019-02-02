"اللجان الثورية": النخب تتجاوز الشعب للتربع على عرش السلطة

ونوه عابدين في تصريح صحفية، بان تلك النظم السياسية استبعدت الجماهير تماما من حقها في ممارسة السلطة بنظريات التغييب والتمثيل والتفويض واحتكارها المزمن لادارة الدولة لتحقيق مكاسبها الخاصة.
واشار الى المخططات المعادية التي تسعى إلى تدمير الدولة السودانية، عبر الفوضى التي لا تؤدي إلا إلى اللادولة أو الدولة الفاشلة، الامر الذي نصارع ونمنع أي محاولات لتحقيقها دفاعا عن الوطن.
واضاف قائلاً "إن خيار تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة هو الخيار الأمثل للسودان الذي يعاني من كثرة المهددات والمخاطر والمطامع التي يتضمنها المشروع الصهيوني المعادي للإسلام والعروبة والذي تنفذ فقرات منه الآن عبر عملاء الموساد.وأفاد بأن حل كافة الأزمات لا يتم إلا من خلال الحوار بين الفرقاء وأن استعمال القوة المادية، في أي موضوع يمكن الوصول لحل له من خلال الحوار ، يعتبر ارهابا سواء كان من السلطة أو معارضيها.
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