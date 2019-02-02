الخرطوم تعتزم جعل "حديقة الشهداء" مزارا للسواح والشباب

وجه وزير الثقافة والإعلام والسياحه بولاية الخرطوم، الهادي حسن عبدالجليل، بإكمال صيانة وتأهيل حديقة الشهداء وسط الخرطوم لتكون واجهة للولاية ومزارا للسواح والطلاب والشباب والمواطنين مع انشاء منافذ لبيع الكتب والمشغولات الشعبيه والتراثية. وتفقد عبدالجليل، رفقة المدير العام للوزارة، عماد الدين ابراهيم، ومدير الادارة العامة بالوزارة علاء الدين الخواض، تفقدوا حديقة الشهداء.
كما قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة لمتحف الخرطوم بمنطقة بري وقف خلالها علي ماتم إنجازه من تسوير ووجه بالعمل على تكملة الانشاءات فيه.
كما قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة لمتحف الخرطوم بمنطقة بري وقف خلالها علي ماتم إنجازه من تسوير ووجه بالعمل على تكملة الانشاءات فيه.
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